Le député Pierre Arcand regrette son voyage, mais ne démissionnera pas

Le député libéral de Mont-Royal-Outremont, Pierre Arcand, s'excuse encore d'être parti en voyage à la Barbade avec sa femme pour le temps des Fêtes, mais n'a pas l'intention de démissionner. C'est ce qu'il a dit à nos collègues de CTV News, qui l'ont accroché à son arrivée à l'aéroport Montréal-Trudeau hier soir.

Pierre Arcand dit regretter sa décision de partir et admet que c'était une erreur, après avoir essuyé de nombreuses critiques de tous les partis à Québec, incluant celles de sa chef Dominique Anglade. Cette dernière indique avoir tenté de le dissuader, puis l'a ensuite pressé de rentrer à la maison dans les derniers jours.

Il a reconnu à CTV que ce voyage n'était « clairement pas la bonne chose à faire » devant le nombre record de cas de COVID-19 enregistrés ces derniers jours, mais que c'était « un engagement qu'il avait pris auprès de son épouse à titre personnel et que c'était important pour lui à ce moment-là. »

Le député de Mont-Royal-Outremont assure qu'il a été testé pour la COVID-19 avant son départ du Québec et à son arrivée là-bas, et qu'il compte respecter la quarantaine obligatoire de 14 jours.

La députée fédérale Niki Ashton s'est ajoutée hier à la liste des élus qui sont dans l'embarras depuis quelques semaines pour leurs voyages à l'étranger, alors que Québec et Ottawa les déconseillent fortement. Elle s'est vue retirer ses fonctions de porte-parole au sein du cabinet fantôme du NPD à la suite d'un voyage en Grèce.

La politicienne s'y est rendue pour visiter sa grand-mère très malade, mais n'a pas préalablement averti son parti de ses intentions.

Wishing everyone a better year ahead. Bonne année à tous.



After spending Christmas alone with our family at home in MB, now I am with my ailing grandmother, my γιαγιά, in Greece. Χρόνια Πολλά με υγεία.