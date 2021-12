Le dernier résident de la résidence St-Cyrille quitte samedi

C’est ce samedi que le dernier locataire de la résidence pour personnes âgées de St-Cyrille-de-Wendover fera ses valises.

On apprenait au début de mois de novembre que c’était la fin pour cet établissement fondé en 1992.

Le propriétaire, Patrice Bouvette, nous a confié que c’est en raison d’un changement de main, effectué en juillet dernier, qu’il doit mettre la clef dans la porte.

La résidence qui lui a finalement été remise en octobre avait perdu de nombreux résidents.

Sur 25, il en avait perdu plus de la moitié.

« Les paiements, ça ne fonctionnait plus pantoute avec [seulement] 11 résidents. Avec toutes les lois pour le CIUSSS, ça me prend beaucoup de préposés. Et j’ai beaucoup [de personnes] alzheimer et de troubles cognitifs, je ne pouvais plus arriver [financièrement], c’était impossible. » - Patrice Bouvette, propriétaire de la RPA de Saint-Cyrille-de-Wendover