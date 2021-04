Le gouvernement Ford ordonne aux Ontariens de rester à la maison

L'Ontario déclare l'état d'urgence pour la 3e fois depuis le début de la pandémie et impose de nouveau un ordre de rester à la maison.

La mesure sera en place au moins pour les quatre prochaines semaines.

Dès demain, les commerces non essentiels devront fermer leurs portes tout comme les gyms et les entreprises de soins personnels.

Les magasins à grande surface pourront rester ouverts, mais ils devront seulement vendre des produits essentiels.

La bonne nouvelle pour les parents d'Ottawa et de l'Est ontarien c'est que les écoles et les garderies resteront ouvertes.

« La situation de la COVID-19 est à un stade critique et nous devons agir rapidement et de manière décisive pour garder une longueur d'avance sur ces nouveaux variants mortels. En imposant ces nouvelles mesures strictes, nous assurerons la sécurité des gens tout en permettant à notre programme de vaccination de couvrir un plus grand nombre de personnes. » Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

Même avec l'ordre de rester à la maison, les admissions aux soins intensifs en Ontario devraient dépasser les 800 d'ici la fin du mois. On en compte présentement 504.

L'Ontario a enregistré aujourd'hui 3 215 nouveaux cas et 17 décès liés à la COVID-19.