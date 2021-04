Le Grand Montréal recevra jusqu'à 10 cm de neige demain

Il faudra ressortir les bottes, tuques et manteaux d'hiver pour l'école et la rentrée au travail, demain. Une vague de froid balaiera le Québec en laissant jusqu'à 10 cm de neige dans le Grand Montréal.

La bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez pas à rappeler votre déneigeur puisque les accumulations fonderont rapidement.

Environnement Canada prévoit 2 cm de neige à compter demain matin sur la Métropole alors que le mercure atteindra un maximum de 2°C. Météo Média voit les choses autrement avec des précipitations entre 5 et 10 cm ces prochaines 24h. On prévoit également de la neige intermittente à Montréal, jeudi, et du temps froid avec un maximum de 1°C.

De la neige demain sur la province!



Voici les records de neige reçu un 21 avril.#meteoQC pic.twitter.com/H88E7FpRye — ECCC Meteo Québec (@ECCCMeteoQC) April 20, 2021

UNE VRAIE TEMPÊTE DANS L'EST?

La situation pourrait être encore plus compliquée en Estrie, en Beauce et au Bas-Saint-Laurent. Ces régions pourraient recevoir plus de 15 centimètres de neige d'après un bulletin météo spécial d'Environnement Canada. La chaussée pourrait être glissante dans plusieurs secteurs, surtout pour les automobilistes dont le véhicule est muni de pneus d'été.

Heureusement pour tout le monde, on retrouvera les normales saisonnières dès vendredi juste à temps pour la fin de semaine. Vous pouvez d'ailleurs déjà planifier votre journée barbecue, samedi, alors qu'on prévoit du soleil et un maximum de 17 °C dans le Grand Montréal.