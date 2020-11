Le groupe Saint-Hubert s'installe à Mascouche

Le groupe Saint-Hubert annonce ce matin la construction d'un nouveau centre de distribution à Mascouche, au croisement des autoroutes 640 et 25, à l'Est de Montréal.

L'immeuble de 100 000 pieds carrés sera érigé sur l'ancien site de l'aéroport municipal devenu le CentrOParc, le quartier d'affaires de Mascouche. Les travaux de construction débuteront sous peu pour être complétés à l'automne 2021.

«En plus de nous permettre d’optimiser la distribution vers les rôtisseries et de nous positionner stratégiquement dans un secteur à haute visibilité, nous augmentons par la même occasion notre capacité d’entreposage pour les quelque 300 produits de la Division Épicerie offerts partout au Canada» - Richard Scofield, président du Groupe St-Hubert.

Une fois la construction complétée, les activités du centre de distribution de Saint-Hubert situé dans l'arrondissement Anjou à Montréal seront progressivement transférées vers Mascouche. Le centre d'Anjou emploie actuellement une quarantaine de travailleurs.

«Pour l'instant, ce sera un transfert de nos employés d'Anjou à Mascouche, par la suite on verra. Il y a évidemment une prévision de croissance qu'on espère. L'avenir nous le dira. Il est fort possible qu'on ait à embaucher de nouveaux employés à ce moment-là» - Josée Vaillancourt, directrice des communications pour le groupe Saint-Hubert

Le futur centre permettra d'entreposer pour ensuite alimenter les restaurants et épiceries en aliments secs, réfrigérés et congelés (poulets, sauces, pâtés, etc).

Depuis 2016, le groupe Saint-Hubert appartient à l'entreprise ontarienne RECIPE, ancienne connue sous le nom de CARA.