Le Marathon de Montréal est annulé

L'édition 2021 du Marathon de Montréal est annulée en raison de la pandémie de COVID-19. L'événement devait se tenir du 24 au 26 septembre prochain.

Les organisateurs expliquent que le plan de déconfinement actuel ne permet pas la tenue de cet événement d'envergure.

"C’est avec grande déception qu’Événements GPCQM se voit contraint d’annuler l’édition 2021 du Marathon Beneva de Montréal. Après l’étude de nombreux scénarios, nous avons conclu que les mesures du plan de déconfinement et les consignes émises spécifiquement à l'attention des festivals et événements ne nous permettent pas de tenir ce grand rassemblement sportif, participatif et festif de la métropole" - Organisation du Marathon de Montréal