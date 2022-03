Le masque ne sera plus obligatoire au plus tard à la mi-avril

Québec annonce que le port du masque ne sera plus obligatoire dans tous les lieux publics du Québec, y compris dans les cégeps et les universités, "au plus tard à la mi-avril". Le gouvernement Legault confirmera la date exacte plus tard, avec un préavis de 10 jours.

Pour les transports en commun, le masque ne sera plus requis au plus tôt au mois de mai, de nouveau avec un préavis de 10 jours.

Le gouvernement Legault avait demandé à la Santé publique d'ériger un scénario de retrait progressif du masque à la fin février. Déjà, Québec avait annoncé que les élèves du primaire et du secondaire n'auront plus à se couvrir le visage en classe après la semaine de relâche. Il restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre dans les aires communes comme les corridors et la cafétéria.

Depuis lundi, la CNESST autorise aux employés de ne plus porter leur masque en tout temps au travail, s'ils sont en mesure de respecter une distanciation de 2m ou s'ils sont séparés de leurs collègues par une barrière physique.

Malgré le retrait graduel de l’obligation de porter le masque, Québec rappelle qu'il demeure un outil efficace pour réduire la transmission des virus et qu'il continuera d'être recommandé dans certaines circonstances, notamment lorsqu’une personnes présente des symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-19, lors d’interactions sociales durant les 5 jours suivants une période d’isolement et lors d’interactions sociales pour les personnes immunosupprimées.

« Il s’agit d’une étape très importante, et nous pouvons être fiers de tous nos efforts pour en arriver là. Toutefois, il faut apprendre à vivre avec Ie virus, qui circule toujours, et demeurer prudents. Le port du masque, même lorsqu’il ne sera plus obligatoire, fera entre autres partie de l’arsenal que nous avons pour réduire les risques de transmission dans certaines circonstances. » -​Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Retrait du passeport vaccinal plus tôt que prévu

Québec accélère également son calendrier d'allègements des mesures sanitaires. Ainsi, le passeport vaccinal ne sera plus exigé à compter du 12 mars, soit deux jours plus tôt que prévu. Les autres assouplissements sont aussi devancés, afin de profiter du week-end.

Il n'y aura donc plus de limite de capacité d'accueil dans les restaurants, bars, tavernes et casinos.qui retrouveront leurs heures d'ouverture normales. Terminé aussi la limite du nombre de personnes par table. La danse et le karaoké seront également de nouveau permis. Le registre des visiteurs sera retiré dans les résidences privées pour aînés.

Les assouplissements auraient peu d'impact sur les hospitalisations

L'Institut national de santé publique ne croit pas que l'assouplissement de mesures sanitaires entraînera une importante hausse des hospitalisations liées à la COVID-19.

Même dans le pire scénario, les niveaux resteront nettement inférieurs au pic de la 5e vague.

Les limites de capacité dans les lieux publics disparaîtront presque complètement à compter du 14 mars en même temps que le passeport vaccinal.

Le port du masque obligatoire pourrait également prendre fin le 1er avril à l'exception des transports en commun.