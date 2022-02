Le mauvais temps cause des pannes de courant

Le mauvais temps des dernières heures cause des pannes de courant au Québec. À 5h ce matin, près de 23 000 clients d'Hydro-Québec étaient dans le noir.

La Montérégie est la région la plus affectée, avec un peu plus de 9 000 clients sans électricité, suivi de l'Outaouais, des Laurentides et du Centre-du-Québec.

Pour suivre l'évolution des pannes, consultez le site d'Hydro-Québec en cliquant sur ce lien.

