Le métro de Montréal à l'arrêt en raison de fumée

Le début de journée a été difficile pour les usagers du métro de Montréal.

Peu après 8h00, un dégagement de fumée a entraîné un arrêt de service sur les lignes verte (entre Angrignon et Frontenac), orange (entre Beaubien et Snowdon) et jaune. La fumée provenait de la station Peel au centre-ville. Un problème mécanique avec un train est en cause. La situation s'est rétablie vers 9h sur les lignes orange et jaune.

Il aura toutefois fallu attendre jusqu'à 10h15 pour que le service reprenne sur la ligne verte (entre Lionel-Groulx et Berri-UQAM).