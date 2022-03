Le ministre Dubé présente son plan pour améliorer le réseau de la santé

Les CHSLD vétustes seront rénovés et des repas de meilleure qualité seront offerts à la clientèle âgée. Le maintien à domicile sera priorisé pour éviter un débordement dans les hôpitaux. Pour les plus jeunes, les recommandations de la commission Laurent sur la réforme de protection de la jeunesse seront mises en place.

Le ministre souhaite réduire le recours au temps supplémentaire obligatoire pour le personnel infirmier et mieux encadrer les agences privées de placement de personnel. La conciliation travail-famille sera priorisée et les tâches administratives du personnel clinique seront allégées.

Pour arriver à des résultats concrets, Québec mise sur un guichet de soins de première ligne (GAP) ce qui permettra aux patients d'avoir accès à un professionnel de la santé dans un délai raisonnable, soit de 36 à 72 heures. «Il faut que ce soit simple et efficace pour les usagers», précise le ministre Dubé. Québec mise aussi sur l'implication de toutes les ressources du milieu, incluant les pharmaciens et les paramédics qui seront appelés à jouer un plus grand rôle dans le réseau de la santé.

Ce plan de 80 pages, comportant 50 points, mise sur une décentralisation du système pour le rendre plus efficace. Les gestionnaires seront imputables des résultats. Le financement aux établissements sera axé sur le patient et la satisfaction de la clientèle sera mesurée de façon périodique.

Réactions au plan Dubé

Les réactions n'ont pas tardé à ce plan proposé par le ministre Dubé. Le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon estime que c'est de la poudre aux yeux, voire une simple opération de relations publiques. «Ils nous ont parlé du mot courage quatre fois ce matin. Où était leur courage au moment d'appliquer leur propre plateforme électorale de 2018 au cours des quatre dernières années ? Il me semble que la question se pose».

Le président de la Centrale des syndicats du Québec, Éric Gingras laisse la chance au coureur, mais il souhaite des résultats concrets pour le bien-être des patients et des employés(es) «Si j'étais cynique, c'est certain que je parlerais de plan de communication en vue des prochaines élections, mais en même temps est-ce qu'on peut continuer à avoir le système de santé qu'on a, comme a vu pendant la pandémie ? On sait qu'il y a un problème, alors on espère que le gouvernement fera ce pour quoi il est élu (...) Le personnel veut y croire».