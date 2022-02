Le mouvement #Onveutjouer s'intensifie

L'impatience commence à se faire sentir au sein des équipes sportives de la Mauricie qui ont décidé à leur façon de faire pression auprès du gouvernement Legault. Hier, les Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières ont inité le mouvement #OnVeutJouer.

Les joueurs déplorent que le hockey ait repris pour la ECHL, la AHL, la LNH et à compter de demain pour la LHJMQ, alors qu'eux doivent encore patienter.

De nombreuses organisations de hockey civiles et scolaires ont emboîter le mouvement pour faire pression sur le gouvernement Legault et reprendre la compétition le plus rapidement possible.

Le mot clic #OnVeutJouer est maintenant partout sur les réseaux sociaux dans la province.

Dans la région, les Estacades Midget 3A l'affichent puisqu'ils souhaitent également revenir à la compétition.

Les Cataractes de Shawinigan dans la LHJMQ, ont aussi affiché leur appui aux Patriotes sur leur page facebook.