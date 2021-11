Le nombre de cas de COVID-19 redescend sous la barre des 700

Le bilan quotidien des cas de COVID-19 a légèrement redescendu après deux jours au-dessus des 700 cas.

Québec rapporte que 634 nouvelles personnes ont été infectées dans les 24 dernières heures. 4 personnes sont décédées et 42 se trouvent actuellement aux soins intensifs.

ASSOUPLISSEMENTS

- Des assouplissements entreront en vigueur dès demain dans les bars du Québec : il sera de nouveau permis de danser et de faire du karaoké. Le masque sera toutefois de mise. Le passeport vaccinal continue par ailleurs d'être nécessaire pour y accéder.

- Les élèves du secondaire ne seront plus tenus de porter leur masque en classe. Ils devront par contre le porter dans les espaces communs et dans les transports.

VACCIN

- Près de 190 travailleurs de la santé non vaccinés ont été suspendus sans solde parce qu'ils refusent le dépistage obligatoire de la COVID-19, selon La Presse. Depuis quelques semaines, les employés qui ne sont pas adéquatement protégés doivent subir trois tests par semaine, en dehors de leurs heures de travail.

CONFINEMENT

- Du côté de l'Autriche, le chancelier a annoncé dimanche que dès lundi, les personnes non vaccinées ou qui n'ont pas récemment été infectées seront confinées. Ces personnes ne pourront pas quitter leur domicile sauf si c'est pour faire des emplettes, du sport ou pour des soins. La décision a été prise alors que les cas de COVID-19 connaissent une recrudescence inquiétante au pays.