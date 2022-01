Le passeport vaccinal pour visiter la SAQ et la SQDC?

Le gouvernement souhaite imposer le passeport vaccinal aux clients de la Société des alcools du Québec (SAQ) et de la Société québécoise du cannabis (SQDC).

Selon le Journal de Montréal, la décision serait sur le point d'être prise. Selon plusieurs médias, le gouvernement Legault devrait officiellement annoncer la nouvelle mesure d’ici quelques jours, ce dernier travaillant toujours sur un plan pour l’instaurer.

François Legault avait évoqué la semaine dernière la possibilité d'élargir l'utilisation du passeport vaccinal.

« Partout où on va être capables, en pratique, de mettre le passeport vaccinal, on va le mettre », a mentionné le premier ministre Legault lors d’une conférence de presse la semaine dernière, prévoyant un élargissement imminent « dans plus de sortes de commerces ».

Au cours des derniers jours, la pression est montée d'un cran sur le gouvernement pour qu'il serre la vis aux non-vaccinés.

(Avec la participation de Noovo Info et Annie Gagnon, journaliste Montréal)