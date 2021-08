Le passeport vaccinal sera implanté au Québec dès le 1er septembre

Le passeport vaccinal sera obligatoire pour fréquenter les bars, restaurants et gyms de partout au Québec dès le 1er septembre.

Il sera également exigé dans les événements publics à fort achalandage, comme les festivals et salles de spectacle, mais pas dans commerces de détail.

Devant l'augmentation récente des cas de COVID-19 et du variant Delta, le ministre de la Santé, Christian Dubé, estime que «les conditions sont réunies pour déployer le passeport vaccinal».

Le gouvernement Legault agit ainsi pour éviter de reconfiner le Québec à l'automne. Il estime que la 4e vague est inévitable au Québec, mais souhaite qu'elle fasse le moins de dommages possibles, en particulier dans les hôpitaux.

Les employés des endroits concernés ne seront toutefois pas obligés d'être doublement vaccinés, par contre le gouvernement songe à l'exiger aux travailleurs de la santé.

Pour tester l'application du code QR, un premier projet pilote aura lieu au restaurant La Cage – Brasserie sportive du Centre Lebourgneuf à Québec demain et jeudi.

Un second aura lieu la semaine prochaine au gym Éconofitness Vimont, à Laval.

Acutellement, 84% des Québécois de 12 ans et plus ont reçu une première dose et 70% ont les deux doses. Selon le gouvernement, il manque 400 000 deuxièmes doses pour atteindre l'objectif de 75% de la population adéquatement vaccinée dans toutes les tranches d'âge.

Il reste donc 1,1 million de personnes à vacciner d’ici le 31 août, soit dans les 20 prochains jours.

Par ailleurs, la conférence de presse d'aujourd'hui du ministre de la Santé marque le retour des points de presse hebdomadaire.