Le passeport vaccinal sera retiré graduellement d'ici le 14 mars

Le passeport vaccinal sera retiré graduellement au Québec, au cours du prochain moi.

Dès demain, il ne sera plus exigé dans les magasins grande surface, SAQ et SQDC.

À compter du 21 février, il sera aussi suspendu dans les lieux de culte et les funérailles.

Puis, la preuve de vaccination sera complètement suspendue dans tous les lieux et activités du Québec, dès le 14 mars.

L'annonce faite par le ministre de la Santé, Christian Dubé, mardi après-midi concerne donc les gyms, bars et restaurants, en plus des CHSLD, RPA et RI.

«Je suis absolument content aujourd'hui qu'on aille les conditions pour l'enlever» -Christian Dubé

Cette étape coïncide avec l’arrivée de «plus en plus importante» du traitement oral Paxlovid de Pfizer qui permet de traiter la COVID-19, a expliqué le ministre Dubé.

La situation épidémiologique s’améliore au Québec, a affirmé le Dr Boileau qui a annoncé que le sous-variant Omicron BA.2 est implanté dans la province en plus de représenter 10 à 15 % des cas à Montréal. En réponse à cette amélioration, le ministre Dubé a soutenu que «le passeport vaccinal est de moins en moins nécessaire» et a ajouté que ce dernier avait rempli son «objectif» de protéger les Québécois.

Le ministre Christian Dubé suggère malgré tout de conserver le passeport vaccinal.

«Moi ce que je dirais si j'avais un petit conseil, gardez le donc sur votre téléphone, premièrement je vous souhaite de vous en servir pour voyager quand vous pourrez le faire, et si jamais on en a encore besoin, on pourra s'en servir.» -Christian Dubé, ministre de la Santé

Par ailleurs, le port du masque dans les lieux publics est toujours requis, pour l'instant. La situation sera réévaluée d'ici le 14 mars. Par contre, la situation au Québec n'exigerait pas d'offrir une quatrième dose du vaccin, comme dans d'autres pays, selon le Dr Boileau. "Nous n'en sommes pas là au Québec", dit-il.

Soulagement dans les grandes surfaces

Les propriétaires et employés des magasins grande surface poussent un soupir de soulagement.

L'Association québécoise de la quincaillerie estime que le passeport vaccinal a causé plus d'irritants qu'autre chose.