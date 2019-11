Le Père Noël défile à Montréal pour lancer la magie des fêtes

Prévoyez vos déplacements à Montréal en ce samedi avant-midi alors que le Père Noël est en visite pour son traditionnel défilé, qui revient tous les ans en novembre. Plusieurs nouveautés sont au menu et sauront ravir petits et grands.

Le Père Noël ne sera pas seul pour le 69e Défilé du Père Noël Destination centre-ville, présenté par Destination centre-ville et produit par Le Carnaval de Québec. La Fée des étoiles, personnifiée par Vanessa Pilon pour une troisième année, l'accompagnera, en plus de mascottes et de plusieurs vedettes.

17 chars allégoriques colorés composeront le cortège, dont un du Cirque du Soleil, qui présentera une partie de son nouveau spectacle sur glace AXEL. Parmi les autres nouveautés cette année, il y a cette conscience environnementale, alors que trois des chars seront tirés par des véhicules électriques. Des fanfares et des artistes de rues seront aussi de la fête.

D'ailleurs, la météo sera parfaite pour l'événement, avec une alternance de soleil et de nuages et un maximum de 2 degrés. Habillez-vous chaudement quand même, car le mercure descendra sous la barre du 0 avec le refroidissement éolien.

Nouveau trajet

L'itinéraire change cette année, alors que le coup d'envoi sera donné à 11h sur le boulevard René-Lévesque Ouest, à l'intersection de la rue Guy. La marche devra s'étendre sur 1 km pour se terminer près de la rue Saint-Urbain. Les premiers chars devraient l'atteindre à 12h et les derniers, vers 13h30.

Hôte de plusieurs chantiers importants, la rue Sainte-Catherine a été délaissée au profit d'une artère parallèle plus grande. Les organisateurs trouvaient aussi qu'il manquait d'espace pour recevoir tous les visiteurs sur Sainte-Catherine. L'accès à René-Lévesque est aussi plus facile en transport en commun.

Encore cette année, une cinquantaine d'enfants malades pourront assister à l'événement grâce à quelque 200 bénévoles d'Urgence-Santé, dont des paramédics. Les enfants provenant des centres hospitaliers du CHU Sainte-Justine, du Centre de réadaptation Marie Enfant, de l'Hôpital Shriners pour enfants et de l'Hôpital de Montréal seront ainsi transportés en toute sécurité jusqu'au site de la parade.

« Chaque année, nos employés donnent généreusement de leur temps pour contribuer à la réussite de cet événement. Ils le font avec enthousiasme et avec le désir d'offrir une journée magique pour les enfants malades, mais aussi un moment de répit à leur famille, loin des centres hospitaliers »



- Nicola D'Ulisse, président et directeur général d'Urgences-santé, par voie de communiqué

300 000 personnes ont pris part à l'événement l'an dernier.

Destination Centre-Ville. Le 69e Défilé du Père Noël à Montréal passe cette année par le boulevard René-Lévesque, entre les rues Guy et Saint-Urbain.

Si vous ne pouvez pas assister à celui de Montréal aujourd'hui, c'est aussi le défilé du Père Noël à Drummondville. Des défilés sont organisés demain à Sherbrooke et à Brossard, au Quartier Dix30.



Certains défilés ont déjà eu lieu, mais la plupart des villes recevront le Père Noël le week-end prochain, notamment à Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Hyacinthe. À Amqui et Trois-Rivières, notamment, il n'y aura pas de défilé cette année.