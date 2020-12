Le père Noël sera dans les rues de Sainte-Julie le 24 au soir!

Père Noël visitera au moins 5 rues, dont De Villanrdy, De la Bussière, Denise-Pelletier, Olivier Guimond et Roger Lemelin d'après la page Facebook des julivillois . D'autres familles sont invitées à se joindre au mouvement. L'évènement se fera en toute simplicité selon Mme Bergeron pour éviter les rassemblements.

Parents et enfants sont invités à sortir sur leur terrain avec une chandelle à la main pour les regarder tout en suivant les règles de distanciation sociale.

Des familles se sont inspirées des soirées d'antan en proposant une miniparade du père Noël dans la rue à compter de 19h le 24 décembre. Au moins deux papas ont accepté de se prêter au jeu jusqu'à présent. Certains marcheront dans les rues accompagnés de leurs lutins (enfants) et de la musique pour saluer leurs concitoyens confinés à la maison.

UNE APPROCHE PERSONNALISÉE

Édith Laliberté, une autre résidente de Sainte-Julie, a préféré une approche plus personnalisée pour trimbaler son conjoint en père Noël. De 17h à 21h, la famille de quatre visitera plus d'une quinzaine d'adresses sur les rues Savaria, Gabrielle-Roy et De la Fauvette entre autres.

Elle promet aussi de suivre les règles de distanciation sociale en restant à l'extérieur. Elle a dû se résoudre à refuser certaines familles tellement la demande était forte. Dans son cas, la tournée du père Noël s'adressera particulièrement à des jeunes avec des difficultés comme des handicaps ou des troubles du spectre de l'autisme.

« Des parents étaient en larme lorsqu'on leur a dit qu'on passerait les voir. Je pense que ça n'a pas été une année facile pour personne. » - Édith Laliberté

LA VILLE DIT OUI

La Ville de Sainte-Julie s'est montrée en faveur de l'initiative citoyenne. La mairesse Suzanne Roy a souligné le dévouement des Jullivillois dans un courriel envoyé la semaine dernière.

« Des Julievilloises et des Julievillois m'ont fait part de différentes initiatives qu'ils souhaitent mettre en place pour conserver la magie de Noël dans les circonstances. Je les félicite, car en plus d'être originaux, leurs projets respectent les règles de distanciation. Je vous rappelle qu'aucun rassemblement n'est permis et si vous souhaitez organiser vous aussi quelque chose de spécial, je vous invite à consulter les règles sur le site quebec.ca/coronavirus ».

Le premier ministre François Legault devrait annoncer de nouvelles mesures de confinement en zones rouges, demain, pour la période des Fêtes. Les rassemblements intérieurs et extérieurs sont interdits dans la plupart des régions du Québec jusqu'à nouvel ordre.