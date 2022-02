Le pire de la 5e vague est maintenant passé à Montréal

Environ 1 million de Montréalais auraient contracté le variant Omicron, dans les dernières semaines.

La Santé publique de Montréal estime que le pire de la 5e vague est passé, alors que les hospitalisations et le taux de positivité sont "sur une pente descendante" depuis 5 semaines.

La baisse est d'ailleurs plus rapide à Montréal que dans d'autres régions, "probablement parce que la vague Omicron a frappé plus tôt et plus fort la métropole", selon la Dr Mylène Drouin.

La directrice régionale de santé publique de Montréal, Mylène Drouin, est à l'aise avec les nouveaux assouplissements, dont le retrait du port du masque en classe.

"Les enfants se voient de toute manière entre amis déjà en dehors des classes et ne portent pas le masque. Nos indicateurs sont quand même à la baisse depuis la rentrée scolaire, donc on n'a pas d'indicateurs d'une transmission qui s'accélère dans ces groupes d'âge là actuellement."

Malgré tout, la Dr Drouin affirme que la prudence est toujours de mise, puisque le virus circule toujours.

Autre bonne nouvelle, les activités dans les blocs opératoires reprennent de plus en plus, le délestage étant de retour au niveau 3. L'objectif est maintenant de réduire la liste de 45 000 personnes en attente d'une chirurgie.