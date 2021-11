Le pont Alexandra fermé pour les 2 prochains week-ends

Avis aux automobilistes...

Le pont Alexandra sera fermé à la circulation automobile pour les deux prochaines fins de semaine, soit les 6-7 novembre et les 13-14 novembre. Selon Services publics et Approvisionnement Canada des travaux d'entretien sont nécessaires pendant ces périodes. Les fermetures auront lieu de 7 h à 17 h.

La promenade piétonne demeurera toutefois accessible aux piétons et aux cyclistes.

Gatineau (Québec) : Fermeture du #PontAlexandra aux automobilistes le samedi 6 novembre et le dimanche 7 novembre, de 7 h à 17 h, et le samedi 13 novembre et le dimanche 14 novembre, de 7 h à 17 h. https://t.co/gAJaX5apSb pic.twitter.com/b3KX7y6VFZ