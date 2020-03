Le pont Samuel-De Champlain s'illumine aux couleurs de l’arc-en-ciel

Le pont Samuel-De Champlain a pris les couleurs de l'arc-en-ciel, dimanche soir!

Le premier ministre, Justin Trudeau, avait fait l'annonce de cette initiative lors de son point de presse quoitidien aujourd'hui.

L'arc-en-ciel est devenu un véritable symbole d’espoir à travers tout le Canada ces derniers jours, en ce temps de crise du coronavirus.

Plusieurs personnes ont affiché des dessins d'arc-en-ciel, accompagnés du #Çavabienaller, dans les fenêtres de leur résidence en signe d'encouragement.

Champlain Bridge lights up in the colours of the rainbow as a gesture of solidarity and hope. @CTVMontreal @Mariepboucher pic.twitter.com/KzkP9ISMZJ