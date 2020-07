Le port du masque sera obligatoire dès le 27 juillet à Montréal

Le port du masque sera obligatoire à Montréal dès le 27 juillet.

La Ville s'inquiète de l'émergence de certains foyers d'éclosion en banlieue de la métropole, qui pourrait venir miner les efforts faits par la métropole depuis le début de la pandémie. Elle travaille présentement sur un règlement. Le conseil municipal sera convoqué afin qu'il soit appliqué d’ici la fin du mois.

La mairesse Valérie Plante affirme qu'«un retour en arrière serait un désastre pour des vies humaines et l'économie». «Nous devons tout mettre en oeuvre pour nous protéger.»

Il y aura une période de grâce, après quoi Montréal n'hésitera pas à sévir à l'endroit des contrevenants.

«Depuis que la majorité des secteurs de l’économie ont rouvert, je suis allée à la rencontre de commerçantes et commerçants montréalais afin de prendre le pouls sur le déconfinement. Si nos courageux entrepreneurs entrevoient l’avenir avec enthousiasme et résilience, plusieurs m’ont souligné les défis quotidiens auxquels ils sont confrontés afin de faire respecter les règles d’hygiène et de distanciation dans leur établissement. Pour plusieurs, un relâchement menant à un reconfinement éventuel impliquerait carrément de mettre la clé sous la porte.» -Valérie Plante