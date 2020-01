Le premier bébé de 2020 serait né à Laval 30 secondes après minuit!

La course au bébé de l'année 2020 semble avoir été gagnée haut la main par un nouveau-né de Blainville.

Un petit garçon, prénommé Henri, est né 32 secondes seulement après les douze coups de minuit à la Cité de la santé de Laval, selon TVA Nouvelles. Le poupon devait naitre le 20 décembre, mais a plutôt vu le jour ce matin par césarienne.

Les parents, Marc-André Baillargeon et Amélie Bouchard, assurent qu'il est né au moment où il devait naitre et qu'ils n'ont pas prévu le coup pour avoir un bébé de l'année.

Le petit Lucas, nouveau-né qui a vu le jour au Centre universitaire de Santé McGill (CUSM), 11 minutes et 49 secondes après minuit est ainsi détrôné. Les heureux parents, Marilou Edger et Jonathan Beelen, sont originaires de Montréal. Maman et son nouveau-né se portent bien. Le CUSM a été pendant plusieurs heures le seul hôpital à rapporter une naissance aujourd'hui.

Le CHU Sainte-Justine a aussi rapporté plus tard l'arrivée au monde d'une fillette, à 12h26.

L'an dernier, le bébé québécois de l'année était né au CUSM. Il s'agissait d'une petite fille, née deux minutes seulement après les douze coups de minuit.

L'UNICEF estime que 1 004 nouveaux-nés feront leur entrée dans le monde au Canada dans le seule journée du 1er janvier 2020. Félicitations aux nouveaux parents!