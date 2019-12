Le président des Cinémas Guzzo songe à briguer la direction du parti conservateur du Canada

Un candidat vedette pourrait faire son entrée dans la course à la direction du parti conservateur du Canada.

Le président des Cinémas Guzzo confirme qu'il est intéressé à combler l'ancien poste d'Andrew Sheer qui a démissionné plus tôt ce mois-ci. Vincent Guzzo examine comment il peut contribuer au débat notamment en matière d'économie. Il ajoute que le nouveau chef doit être non seulement bilingue mais doit avant tout comprendre les différences linguistiques au Canada. L'homme d'affaires affirme qu'avant de prendre une décision définitive il veut voir qui va sauter dans la course. Il précise toutefois qu'il appuierait l'ancien premier ministre du Québec Jean Charest s'il décidait de se lancer dans la course au leadership.

Je suis quelqu'un qui a toujours dit que le jour où quelqu'un peut faire une meilleure job que moi je vais me mettre de côté. C'est un des candidats qui me fais dire que je vais rester dans mon quotidien je vais l'aider comme je peux. Vincent Guzzo, président des Cinémas Guzzo

Monsieur Guzzo a appuyé les conservateurs fédéraux au cours de la dernière campagne électorale sans toutefois être candidat.