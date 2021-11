Le prix de l'essence en baisse dimanche

C'est le bon moment pour faire le plein d'essence. Le prix du litre à la pompe a commencé à chuter, dimanche.

On parle habituellement de hausse de prix, c'est donc agréable, pour une fois, de s'attarder au contraire.

Le prix risque d'enregistrer la plus forte baisse depuis 2009, et ce, partout au Québec et au Canada.

À plusieurs endroits, les prix ont déjà diminué de plusieurs cents.

Le président des Canadiens pour l'énergie abordable, Dan McTeague l'avait prédit vendredi et selon lui, le prix pourrait remonter dès le milieu de la semaine.

⛽️ Price 🚨: HOLD OFF BUYING GASOLINE UNTIL SUNDAY



*** 11 cent a litre drop likely across Canada ***



Details in 1 hour — Dan McTeague (@GasPriceWizard) November 26, 2021

Les craintes liées au variant Omicron y sont pour quelque chose... le prix mondial du pétrole a dangereusement baissé, hier, sous la menace de cette mutation de la COVID-19.