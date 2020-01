Le procès de Gilbert Rozon aura lieu en juin 2020

Le procès de Gilbert Rozon aura lieu du 8 au 12 juin 2020. Le fondateur de Juste pour rire est accusé de viol et de grossière indécence.

L'accusé était absent au palais de justice de Montréal, mardi matin. Il était représenté par son avocat Me Pierre Poupart pour fixer la date du procès. Au début du mois de décembre, il a demandé à ce que le procès se déroule devant un juge seul et non devant un jury.

Gilbert Rozon aurait commis des gestes à caractère sexuel sur une victime, à Saint-Sauveur, entre juin et septembre 1980.

Il a renoncé à son enquête préliminaire en novembre dernier, ce qui a évité à la plaignante de témoigner.

L'homme de 65 ans est aussi poursuivi au civil dans le cadre d'une action collective de 10 millions $ du regroupement de victimes Les Courageuses.