Le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal remis sur les rails

Maintes fois reporté depuis plus de 30 ans, le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal irait finalement de l'avant. Québec, Ottawa et l'administration Plante vont se partager la facture du projet maintenant estimée à 6,4 milliards de dollars.

Comme prévu, cinq stations de métro seront ajoutées sur six kilomètres de tunnel, dans l'axe de la rue Jean-Talon depuis la station St-Michel jusque dans l'arrondissement Anjou. Elles seront situées aux intersections des boulevards Pie-IX, Viau, Lacordaire, et Langelier, et à la hauteur de la rue Bélanger, de part et d'autre de l'autoroute 25, pour la station terminale à Anjou.

Le projet serait bel et bien enclenché puisque la Société de transport de Montréal a eu l'autorisation de lancer les appels d'offres pour trouver un tunnelier qui creusera le tunnel principal de la future ligne bleue.

Des économies auraient aussi été réalisées, notamment en construisant la station Anjou sous l'Autoroute 25 et non à l'ouest et en laissant tomber un stationnement incitatif aux Galeries d'Anjou.

D'autres changements ont été apportés, soit la localisation d'un édicule secondaire au terminal Anjou, à l'est de l'autoroute 25, ce qui permettra à tout un secteur d'avoir accès à la ligne bleue, désenclavant ainsi tout un quartier et l'interconnexion avec le REM de l'Est.

Le gouvernement du Québec annonce également une subvention de 1,12 G$ versée à la Société de transport de Montréal (STM) pour poursuivre la planification du projet et financer les programmes de maintien d'actifs et d'accessibilité universelle du métro.

Le prolongement devrait être complété en 2029.

"Je vous assure que cette fois-ci, c'est la bonne! Ça fait trop longtemps que les citoyens de l'Est l'attendent et la patience a évidemment ses limites. Le temps est venu de se mettre à l'ouvrage." -Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports

La Chambre de Commerce du Montréal métropolitain salue le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal.