Le propriétaire du Méga Fitness Gym refuse de prendre tout le blâme

Le propriétaire du Méga Fitness Gym de Québec, où une éclosion majeure de COVID-19 a généré plus de 500 cas en mars dernier, brise enfin le silence.

Dan Marino refuse de prendre tout le blâme. Il admet toutefois avoir commis certaines erreurs concernant le non-respect des mesures sanitaires à l'intérieur de son gym.

Marino rejette aussi la faute sur le dos de certains de ses clients qui auraient contrevenu aux règlements, notamment sur le port du masque obligatoire, malgré des avertissements. Il affirme d'ailleurs avoir été contraint de mettre des membres à la porte parce qu'ils ne respectaient pas les règles.

«On n'a perdu le contrôle peut-être par rapport à 5-6 imbéciles qui étaient dans le gym, pis qui ne voulaient rien savoir. [...] Je prends une partie du blâme, c'est sûr et certain [...] Nous autres on avait des machines qui étaient trop collées, on a remédié à ça.»