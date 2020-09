Le Québec frappé par la 2e vague de COVID-19

Avec 586 nouveaux cas de COVID-19 au bilan quotidien, le Québec est officiellement entré dans la deuxième vague de la pandémie, selon le Dr Horacio Arruda.

Le directeur national de santé publique se dit « très, très, très préoccupé par la situation ». Selon lui, les Québécois ont le pouvoir de faire en sorte que la seconde vague soit moins importante que la première vécue au printemps. À l'inverse, sans effort, la pandémie pourrait faire encore plus de dégâts.

«J'espérais que c'était une vaguette, mais on voit que la courbe est en train de monter. [...] Il faut l'aplatir, essayons de l'aplatir beaucoup pour qu'elle puisse redescendre. Elle va sûrement durer un bout de temps. Si on veut passer un Noël le plus calmement possible, il faut que les gens collaborent, c'est majeur.»

-Dr Horacio Arruda, directeur national de Santé publique