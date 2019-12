Le Québec se réveille sous le verglas

Le verglas a commencé à tomber durant la nuit au Québec. De 2 à 5 millimètres de pluie verglaçante sont attendus selon les secteurs.

Pratiquement toutes les régions de la province sont visées par des avertissements d'Environnement Canada.

Les précipitations devraient se changer en pluie durant la matinée ou tôt en après-midi sur les secteurs plus au sud.

Le verglas devrait toutefois se poursuive jusqu'en fin de journée sur plusieurs régions dont Saguenay, Montmagny et Charlevoix.

« Quand on a de la pluie verglaçante, les secteurs au nord du fleuve sont souvent les plus impactés en terme de durée et de quantité. (...) Trois-Rivières et la région de Québec, ça perdurera pratiquement toute la journée. » - Alexandre Parent, météorologue Environnement Canada