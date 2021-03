Le règlement sur les chiens dangereux encore méconnu après un an

Un an après son entrée en vigueur, le règlement sur les chiens dangereux est encore méconnu d'une partie de la population.

En 2020, la Régie des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu est intervenue dans une quarantaine de situations aux cours desquelles un chien a mordu soit une personne ou un autre animal.

Première constation: l'obligation de tenir un chien en laisse n'est pas encore comprise de tous. Aussi, les citoyens ignorent qu'ils doivent appeler les services animaliers mais aussi les policiers lorsqu'un chien s'attaque à quelqu'un. Selon l'organisme, autant la victime que les propriétaires ne devraient jamais hésiter à contacter les autorités.

Suzie Prince, directrice de la Régie des services animaliers, affirme que beaucoup d'information doit encore être diffusée auprès du public.

Un chien potentiellement dangereux doit obligatoirement être stérilisé. Il ne peut être gardé en présence d’un enfant de 10 ans ou moins sans la supervision d’une personne âgée de 18 ans et plus.

'' C'est vraiment à géométrie variable sur le territoire. L'animal doit être enregistré annuellement et le règlement provincial est assortie d'amendes qui sont très importantes. Et à ça s'ajoute toute la question des nuisances, les aboiements excessifs, ramasser les excréments des chiens et ça c'est important.''

- Suzie Prince, directrice de la Régie des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu