Le REM a besoin de vous pour choisir sa voix

Le Réseau express métropolitain (REM) a besoin de vous pour trouver sa voix! Un concours en ligne a été lancé pour permettre aux futurs passagers de décider eux-mêmes qui les accompagnera au travail et dans leurs sorties.

On ignore pour l'instant l'identité des trois voix qui font partie des finalistes pour éviter d'influencer le vote. Elles sont toutes des comédiennes québécoises professionnelles choisies à la suite d'un processus d'auditions. L'une d'elles deviendra une immortelle comme les comédiennes Judith Ouimet et Michèle Deslauriers qui ont prêté tour à tour leur voix au métro de Montréal.

Un comité formé notamment de personnes du public a effectué la sélection. Parmi les critères, il fallait que la voix soit jeune, chaleureuse et distinctive de celle de la STM. Il fallait aussi qu'elle soit audible, d'où le choix d'une voix féminine, dont la fréquence plus élevée rend les informations plus claires.

«​Ce qu'on souhaite, c'est que les usagers trouvent leur coup de cœur dès la première écoute. Ensuite, les écoutes subséquentes serviront à confirmer que ce choix est le mieux pour les accompagner au quotidien dans les prochaines années. Cette voix contribuera à l'expérience que vivront les futurs usagers du REM et fera partie intégrante de l'identité du nouveau réseau.» Jean-Vincent Lacroix, porte-parole du REM

Le concours prendra fin le 30 août. L'identité de la voix gagnante sera dévoilé en septembre.

Le premier tronçon du métro léger sur rail entre Brossard et la Gare Centrale entrera en fonction à l'été 2022. Le nouvelle voix se fera entendre au moment de la mise en service.

À terme, le train électrique totalisera 26 stations sur 67 km du Grand Montréal.

Avec la collaboration de Catherine Vaillancourt, journaliste Noovo Info