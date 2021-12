Le salaire minimum passe à 15$/l'heure au fédéral

Le salaire minimum des travailleurs sous juridiction fédérale passe à 15 $ l'heure aujourd'hui. Et dès l'an prochain, ce sera ajusté en fonction de l'inflation chaque année, le 1er avril, avec les modifications apportées au Code canadien du travail.

Ottawa avait annoncé cette hausse le 17 décembre dans le but que chacun ait une juste chance de réussir.

«La prospérité économique du Canada repose sur le fait de donner à chaque Canadien une chance égale de réussir. Le nouveau salaire minimum de 15 $ l’heure aidera des milliers de travailleurs, permettra à plus de Canadiens de se sortir de la pauvreté et appuiera notre relance économique. C’est l’un des nombreux fronts où nous travaillons pour améliorer la qualité de vie des travailleurs et de leur famille partout au pays.»

Seamus O’Regan Jr, ministre du Travail