Le SPVM frappe au cœur des gangs de rue à Montréal-Nord

Plus d’une centaine de policiers ont procédé depuis 6h ce matin à une importante opération antidrogue au coeur de Montréal-Nord et sur la Rive-Nord.

Cinq personnes associées à un réseau de trafic d’armes et de stupéfiants opérant à Montréal ont été arrêtées. D’autres arrestations sont à prévoir dans les prochaines heures.

Six logements ont été perquisitionnés à Montréal et à Mascouche. De nombreuses accusations seront portées contre ces suspects plus tard aujourd'hui. Une saisie d’armes et de stupéfiants est en cours. Des policiers de la Sûreté du Québec y participent également.

Les nombreux effectifs déployés sur place sont essentiels à la protection des policiers dans ce quartier chaud qu'on surnomme le «Bronx» de Montréal. Plusieurs fusillades sont survenues dans l'arrondissement ces derniers jours.

L'état-major du SPVM devrait faire un nouveau bilan de l'opération plus tard aujourd'hui.

(Avec la collaboration de Marie-Pier Boucher, journaliste Bell Média Montréal)