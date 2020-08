Le SPVM recherche le suspect d'un double meurtre la semaine dernière

Le Service de police de la ville de Montréal (SPVM) est toujours activement à la recherche de Claude Charbonneau en lien avec deux homicides survenus la semaine dernière, mais le dossier a connu un important dénouement dans les dernières heures.

D'abord considéré comme un témoin important, l'homme de 61 ans est maintenant considéré comme un suspect des deux homicides survenus jeudi dernier dans les quartiers de Ahunstic-Cartierville et Notre-Dame-de-Grâce. Un mandat d'arrestation a été lancé contre lui.

L'enquête a permis d'établir que le premier homicide est survenu le 4 août dans Ahuntsic-Cartierville, et le second le 6 août dans Notre-Dame-de-Grâce. Les corps n'ont toutefois été découverts que le 6 août.

Le sexagénaire a les cheveux gris. Il mesure 1,62 m (5 pieds et 3 pouces), pèse 57 kilogrammes (125 livres) et arbore plusieurs tatouages, dont ses initiales sur les bras et avant-bras.

Il pourrait conduire une fourgonnette Dodge Caravan grise 2006, immatriculée N85 RQY.

La police de Montréal demande aux citoyens qui l'apercevraient de ne pas s'approcher de lui et de contacter le 911 ou la ligne Info-Crime.

(Avec la collaboration d'Audrey Folliot, journaliste Bell Média)