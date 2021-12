Le taux de réussite de l'épreuve uniforme de français dopé par le numérique ou le plagiat ?

L'utilisation de logiciels de correction a fait exploser le taux de réussite de l'épreuve uniforme de français (EUF) nécessaire à l'obtention du Diplôme d'études collégiales au Québec.

Le résultat final est de 96.3%, soit 8.6 points de plus que l'épreuve de 2019.

L'examen uniformisé de 2020 a été annulé en raison de la pandémie. C'est pour cette même raison que l'épreuve a été menée en ligne en mai dernier, ce qui constituait une première et...une dernière, car le ministère de l'Enseignement supérieur a décidé de ne plus procéder de cette façon pour les épreuves suivantes.

Plagiat

Tel que rapporté par Noovo Info en avril dernier, au moment de la passation de l'épreuve chaque étudiant(e) devait déclarer que leur texte était le fruit d'un travail personnel et qu'il n'avaient pas repris les idées d'une autre personne. Les correcteurs mandatés par le Ministère étaient dotés d'outils pour détecter le plagiat. Résultat : 23 personnes ont été prises en flagrant délit, soit 10 fois plus que lors de l'épreuve de 2018 (Mai 2021: 23 cas vs Mai 2018 : 2 cas)

Le prochain examen se déroulera dans exactement une semaine, soit le 15 décembre. Ce sera le retour à la normale pour les cégépiens avec l'examen manuscrit, en présentiel dans les établissements. Les outils habituels (dictionnaire et Bescherelle) seront permis.

Corriger l'erreur

Le ministère de l'Enseignement supérieur, dirigé par Danielle McCann, a mandaté une équipe pour revoir le mode d'évaluation du français des futurs universitaires, à la suite de résultats décevants par le passé. Un rapport est attendu sous peu.