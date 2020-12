Le vaccin de Moderna contre la COVID-19 approuvé par Santé Canada

Santé Canada donne le feu vert au vaccin de la compagnie Moderna contre la COVID-19, une excellente nouvelle qui tombe à point juste à temps pour Noël.

Les premières doses du vaccin Moderna devraient arriver au pays d'ici 48 heures. 168 000 sont attendues d'ici la fin du mois.

Santé Canada écrit dans un communiqué qu'elle juge « au terme d'un examen indépendant et approfondi des données probantes, que le vaccin de Moderna répond aux exigences strictes du Ministère en matière d'innocuité, d'efficacité et de qualité. »

Il s'agit du deuxième vaccin à être autorisé au pays, après celui de Pfizer-BioNtech il y a deux semaines. Un peu plus de 7 200 doses de ce dernier ont déjà été administrées au Québec, alors que la campagne de vaccination a véritablement pris son envol partout en province depuis lundi.

Il faut également deux doses par personne, comme pour le vaccin de Pfizer, pour que le vaccin de Moderna soit efficace. Deux millions de doses seront distribuées d'ici la fin mars. Cela veut donc dire qu'un million de personnes pourront être immunisées.

Ce vaccin est toutefois indiqué seulement pour les personnes de 18 ans et plus, pour le moment. D'autres études sont toutefois en cours par Moderna sur les enfants de 12 ans et plus, afin de voir s'ils pourraient eux aussi en bénéficier. Celui de Pfizer peut être administré aux 16 ans et plus.

Le vaccin Moderna est beaucoup plus facile à transporter et à conserver que celui de Pfizer. Il peut être placé dans des réfrigérateurs ordinaires. Il pourrait donc être distribué dans les collectivités isolées et éloignées.

Le premier ministre Justin Trudeau doit faire le point à 13 h aujourd'hui sur la situation et la Santé publique canadienne vers 14 h, sur le déploiement et la logistique entourant le vaccin.