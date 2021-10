Le vapotage nuit à la réussite scolaire

Le Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS) s'inquiète de la santé et de la réussite scolaire des jeunes avec le fléau du vapotage. Un élève sur 3 de secondaire 4 et 5 vapote selon les plus récents chiffres.

Les jeunes adeptes de la cigarette électronique ont quintuplé en quelques années à peine d'après les chiffres du CQTS. En plus de créer une forte dépendance, la nicotine affecte les capacités d'apprentissage et la régulation des émotions. Les jeunes qui en consomment sont plus susceptibles d'avoir des troubles de mémoire, des difficultés de concentration et des sautes d'humeur.

« Il y avait seulement 4 % des jeunes qui consommaient le tabac il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant, avec le vapotage et le développement de la dépendance à la nicotine, on est en train de recréer une nouvelle génération de fumeurs et c'est ça qui est préoccupant pour nous. » - Annie Papageorgiou, directrice générale du CQTS

Mme Papageorgiou croit qu'il est temps de légiférer pour mieux encadrer le pourcentage de nicotine des cigarettes électroniques qui est souvent très élevé. Elle demande également le retrait complet des nombreuses saveurs qui rendent le produit attirant pour les jeunes.

UNE BÉQUILLE À LA RÉUSSITE SCOLAIRE

Contrairement à ce que plusieurs jeunes pensent, la nicotine n'aide en rien à calmer le stress et l'anxiété qui peuvent accompagner leur parcours scolaire. Le plaisir instantané que procure cette drogue se transforme généralement rapidement en béquille tandis que la cigarette électronique vient combler les vides de la même manière que la cigarette.

Le besoin de fumer peut devenir extrêmement difficile à contrôler en période d'examen. C'est pourquoi une cinquantaine d'écoles au Québec ont adopté un plan pour sensibiliser les jeunes et leurs parents au danger du vapotage depuis 2017. Le Conseil québécois sur le tabac et la santé a regroupé en ligne plusieurs informations pour discuter des enjeux du vapotage en famille à la maison.

Comme à l'époque de la cigarette, il faudra encore plusieurs années pour étudier l'ensemble des effets liés au phénomène. Les experts s'entendent à l'effet que cette mauvaise habitude augmente les risques de maladies du coeur et d'AVC. Près de 60% des jeunes vapoteurs canadiens ont déjà tenté à plusieurs reprises de cesser de consommer.