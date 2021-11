Le «Village gai» de Montréal change d'identité

Le «Village gai» de Montréal change de peau après avoir fait rayonner la Métropole partout en Amérique du Nord pour son ouverture sur les droits des gais et lesbiennes depuis 1980. Il portera désormais la mention de «Quartier inclusif» pour incarner l'équité et l'inclusion de l'ensemble de la communauté LGBTQ2S+​.

Ce changement s'accompagne d'une nouvelle image de marque lancée par la Société de développement commercial (SDC) du Village, ce matin. L'appellation «Village gai» a complètement disparu sur le nouveau site en ligne. La directrice générale par intérim de la SDC Gabrielle Rondy refuse cependant de parler d'un changement de nom:

«Le Village va toujours rester le village, mais on l'a maintenant doté d'une définition symbolique de «Quartier inclusif» pour que tout le monde se sente bienvenu (...) On est plus à l'écoute vraiment des besoins des communautés qui évoluent. L'acronyme représente plusieurs lettres, mais il y a souvent des nouvelles communautés qui voient le jour. On se modernise et on sent qu'on est plus à l'écoute des gens qui veulent avoir leur place dans le Village et qui sentent qu'ils ne l'ont pas en ce moment.»