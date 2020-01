Le virus de la grippe frappe fort à l'école Bois-Joli de Shipshaw

Pas moins de 68 élèves sur 325 étaient absents hier (lundi) matin à l'école primaire Bois-Joli de Shipshaw pour cause grippale. Plusieurs enfants présentent les symptômes du virus de l'influenza et certains ont un diagnostic confirmé par le médecin.

Le conseiller en communication à la Commission scolaire de La Jonquière, Dominic Arseneau, se fait tout de même rassurant, indiquant que ce matin (mardi), il y avait 58 absences, principalement dans les classes de deuxième année. Sans être une situation inquiétante, il confirme que le protocole a été déployé. Une lettre rappelant les mesures de précaution à prendre a été envoyée aux parents. :

« La vaccination peut en faire partie, mais on demande aussi aux gens de tousser dans leur coude à l'école, de se laver les mains régulièrement et bien sûr que si l'enfant est trop malade de le garder à la maison. Pour ce dernier élément, bien sûr nous faisons confiance à la décision du parent. »

Dominic Arseneau ajoute que c'est la saison des virus dans toutes les écoles mais qu'aucune autre n'a un taux d'absentéisme si élevé à la Commission scolaire de La Jonquière.

On rappelle que les premiers symptômes de la grippe à apparaître sont :

Frissons et tremblements

Fatigue et somnolence

Fièvre (parfois forte)

Maux de tête

Douleurs musculaires

Maux de gorge et éternuements

Une sensation d'inconfort généralisé.

Par la suite, le malade aura une toux sèche et des écoulements nasaux. Il se plaindra également de douleurs à la poitrine et d'un manque d'appétit. Vous pouvez en savoir plus dans cet article de Canal Vie.