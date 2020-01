Le Zoo de Granby est en deuil d'un de ses léopards de l'Amour

Le Zoo de Granby est en deuil. Un de ses léopards de l'Amour est mort subitement jeudi. Le jardin zoologique en a fait l'annonce vendredi sur sa page Facebook.

Dimitri était âgé de 14 ans. Le félin était suivi depuis quelques années pour certains problèmes de santé, dont une faiblesse cardiaque. Cependant son décès est survenu subitement hier, peut-on lire dans le long message. Le félin est arrivé au Zoo en 2007 et était devenu le père de deux jeunes mâles, Baiko et Milan, nés par césarienne. Ces naissances avaient fait la fierté du Zoo de Granby. Il s’agissait d’une première nord-américaine dans le milieu zoologique.

Un léopard de l'Amour peut vivre en captivité autour de 18 ans, alors qu'en nature, on parle plutôt de 10 à 15 ans. Dimitri était donc considéré comme un vieux léopard.

« C’est une espèce qui nous tient beaucoup à cœur en raison de son statut. Elle est classée en danger critique d’extinction par l’International Union for Conservation of Nature. Malgré son regard perçant et impressionnant, Dimitri était un très bon mâle envers notre femelle Megan et aussi pour les techniciens en soins animaliers avec qui une belle relation de confiance était établie. »

-Karl Fournier, directeur des soins animaliers, Zoo de Granby