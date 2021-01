Legault demande à Ottawa d'interdire les vols internationaux non essentiels

François Legault en a assez de voir des Québécois partir dans des tout-inclus dans le sud puis ramener le coronavirus. Québec demande donc à Ottawa d'interdire rapidement tous les vols internationaux non essentiels.

Le premier ministre n'en revient tout simplement pas que de nombreux Québécois continuent de prendre des vacances à l'étranger, malgré la situation actuelle.

Il s'inquiète de l'arrivée au Québec de nouveaux variants du coronavirus. Un nouveau cas du variant du Royaume-Uni a d'ailleurs été confirmé au Québec, aujourd'hui. La Santé publique a aussi annoncé en conférence de presse cet après-midi que cinq cas de la souche britannique ont été dépistés au Québec.

«Aller dans un forfait à Cancún​ avec des buffets et tout ce qu'on voudra, à faire le party au tour de la piscine, je m'excuse mais ce n'est pas essentiel et il doit y avoir un moyen je pense d'arrêter ces voyages-là.» -François Legault, premier ministre du Québec

Il est temps d'agir, selon François Legault qui n'est pas d'accord avec l'argument de son homologue fédéral Justin Trudeau voulant que voyager est un droit constitutionnel. Le premier ministre Legault rappelle que les voyages vers le Royaume-Uni ont été interdits il y a quelques semaines. Des limites aux voyages avaient aussi été imposées le printemps dernier.

«On en a parlé en privé avec le gouvernement fédéral, mais là il est temps d'agir. Je comprends que M. Trudeau dit comme nous que c'est pas idéal, mais là on n'est plus dans des souhaits, on n'est plus à allumer des lampions, on est vraiment à l'étape d'agir!» -François Legault, premier ministre du Québec