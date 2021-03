Les 2 petits léopards de l'Amour visibles en juin au Zoo de Granby

Les deux bébés mettrons le nez dehors pour la première fois au début du mois de juin. C'est à ce moment que le public pourra admirer les 2 petits léopards de l'Amour.

Depuis, les bébés et la maman, sont surveillés de près à l'aide de caméras installées dans une cache intérieure, aménagée pour eux. Tout comme le chat domestique, les yeux des bébés léopards demeureront fermés pendant encore quelques semaines. Et le sexe des 2 petits sera connu seulement lors du premier vaccin soit d'ici quelques semaines.

'' On fait de la vaccination chez nos bébés félins pour être certain de leur donner une immunité adéquate. Habituellement ça se fait autour de 4 à 5 semaines, c'est là qu'on va connaitre le sexe et on va être en mesure de leur donner un nom en fonction de leur sexe. Habituellement à l'âge de 3 mois ils vont avoir accès à l'extérieur, ça veut dire que pour la saison estivale nos deux jeunes avec la maman, seront visibles pour le public qui va venir nous visiter.''

- Carl Fournier, directeur des soins animaliers, Zoo de Granby