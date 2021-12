Les ambulanciers de la Mauricie en moyen de pression

Les paramédics de la coopérative des ambulanciers de la Mauricie augmentent leurs moyens de pression d'un cran. Les employés qui sont sans convention collective depuis un an et demi, demandent de meilleurs salaires, un respect des fins de quarts de travail et de la période de repas.

Richard Fournier, vice-président du syndicat explique que les ambulanciers peuvent travailler jusqu'à 16 heures par jour sans avoir l'occasion de manger, ce qui est inacceptable selon lui.

'' On fait des quarts de travail de 12 heures puis avec les fins de quarts qui se terminent en retard ça peut aller jusqu'à 16 heures, puis on est jamais garantis de manger donc on peut passer 12 heures ou 16 heures sans manger donc c'est dangereux pour les travailleurs et aussi pour la population.'' - Richard Fournier, v.p. syndicat de la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie

Puisque le travail d'un paramédic est un service essentiel, les moyens de pression se limitent au niveau administratif.

''Quand on fait un transport vers une autre ville, par exemple Montréal, et bien l' infirmière qui nous accompagne ne pourra pas revenir avec nous, elle devra prendre le taxi. Aussi, on ne fait plus l'ouverutre de dossiers pour les hôpitaux. Aucun de nos moyens de pression ne touchent la population parce que ce n'est pas ça qu'on veut.'' - Richard Fournier, v.p. syndicat de la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie

Le syndicat dénonce l'inaction du gouvernement Legault et le fait que les négociations sont au point mort. Les 180 paramédics vont poursuivre leurs moyens de pression pour une période indéterminée ou jusqu'à ce que Québec répondent à leurs revandications.

Ce jeudi matin, les ambulanciers étaient à l'intersection des rues des Forges et Notre-Dame à Trois-Rivières pour procéder au lancement d'une vidéo de sensibilisation.