Rive-Sud: circulation plus facile dans le secteur du tunnel La Fontaine

Les automobilistes qui empruntent le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine seront heureux d'apprendre qu'une nouvelle voie réservée a été mise en place le long de l'autoroute 20.

Le but est de faciliter la circulation en raison du vaste chantier relié aux travaux de réfection du tunnel.

La voie est située le long de l’autoroute en direction ouest, vers Montréal, entre le chemin du Fer-à-Cheval, à Sainte-Julie, et la route 132.

Notez qu'elle est réservée toutefois aux autobus, aux taxis et au covoiturage pour les véhicules ayant 3 personnes à bord.

Selon le gouvernement Legault qui en fait l'annonce aujourd'hui, la voie sera bientôt accompagnée de centaines de nouvelles places de stationnement incitatif.

« Cette voie réservée représente un grand pas en avant pour la bonification du transport collectif sur la rive sud et fournit la base d'une meilleure desserte pour les usagers actuels et futurs. Il s'agit également de l'une des multiples mesures élaborées en amont du vaste chantier du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine afin d'atténuer les répercussions sur les usagers de la route, de faciliter la mobilité et de proposer des solutions aux automobilistes. »

- Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec, ministre responsable de la région de la Montérégie et député de Borduas