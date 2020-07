Les bars du Québec fermeront à 1h

Le gouvernement Legault resserre les règles entourant l'ouverture des bars afin de limiter la propagation de la COVID-19. L'heure de fermeture des établissements sera devancée à 1h du matin et la vente d'alcool cessera dès minuit, dès ce soir.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, et le directeur national de la Santé publique, le Dr Horacio Arruda, en ont fait l'annonce officielle cet après-midi à la Place des Arts de Montréal.

D'autres mesures s'ajoutent au nouvel horaire. La capacité maximale de chaque établissement sera limitée à 50% pour respecter la distanciation physique et les pistes de danse seront fermées.

Plus de policiers seront aussi déployés afin de s'assurer du respect des consignes.

Le ministre de la Santé recommande aux bars d'instaurer un registre de leurs clients pour être en mesure de les retracer en cas d'éclosion de COVID-19.

«Ça aurait été bien facile de dire "On arrête et on ne se fie pas à l'intelligence des gens". Moi je pense qu'on a trouvé le compromis correct, mais si ça ne fait pas la job, il y a une autre étape et l'autre on la connaît, c'est qu'on ferme.» -Christian Dubé, ministre de la Santé