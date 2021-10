Les bars et restaurants pourront être à pleine capacité dès le 1er novembre

Les propriétaires de bars et restaurants poussent un soupir de soulagement alors que ​Québec doit annoncer cet après-midi qu'il assouplit les mesures sanitaires qui les concernent.

À compter du 1er novembre, il n'y aura plus de limite de clients à l'intérieur de ces établissements.

La distance entre les tables pourra être réduite à un mètre, au lieu de deux. Si ce n'est pas possible, des mesures barrières devront s’appliquer. La limite de 10 personnes ou les occupants de trois résidences par table est toutefois maintenue.

Les heures d'ouverture seront également de retour à la normale. Actuellement, la vente d'alcool se termine à 1h du matin et les établissements doivent fermer leurs portes à 2h.

Le propriétaire de la Taverne Midway située dans le quartier des spectacles à Montréal et qui a été fermée pendant 15 mois se réjouit de cette annonce. Le bar avait aussi été l'hôte du troisième projet-pilote du gouvernement pour tester le passeport vaccinal.

«C'est une très très bonne nouvelle! C'est un premier pas vers le retour à la normale depuis un an et demi. L'ouverture jusqu'à 3 h du matin vient nous donner 2 h de service de plus par jour, donc sur une semaine c'est 14 h, ce qui est immense, donc c'est sûr que ce sont des ventes significatives.» -Charles Landry, propriétaire de la Taverne Midway