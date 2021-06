Les bars pourront fermer plus tard

Québec décide de prolonger les heures d'ouverture des bars. Dès ce soir, les établissements situés en zones jaunes et vertes pourront fermer à 2h du matin au lieu de minuit.

De l'alcool pourra être servi jusqu'à minuit plutôt que 23h. La nouvelle mesure s'appliquera aussi aux resto-bars.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, en a fait l'annonce sur Twitter en fin d'après-midi.

La nouvelle réjouit les tenanciers de bars et partisans du Canadien qui iront écouter le premier match de la demi-finale contre les Golden Knights ce soir dans un bar. Les rencontres disputées à Las Vegas sont diffusées plus tard en soirée, ce qui leur compliquait la vie.

Dès ce soir, les bars situés dans les régions 🟢 et 🟡 pourront servir de l’alcool jusqu’à minuit et fermer à 2h AM. Les restaurants serviront de l’alcool jusqu’à minuit.



Le grand principe demeure d’éviter de se retrouver à l'intérieur des domiciles privés.



Bon match! 🏒