Les bars veulent rouvrir dès le 1er avril

Les propriétaires de bars et de resto-bar affirment ne pas avoir contribué aux nombreuses éclosions de COVID-19, l'année dernière, sauf dans des cas isolés.

La CPBBTQ et l’Union des Tenanciers de Bars du Québec ont fait valoir leurs arguments dans une lettre ouverte au premier ministre François Legault, envoyée hier. Ils s'inspirent de l'entrée en scène des permis de terrasses pour demander une réouverture dès le 1er avril, partout au Québec. Les deux associations font valoir que les risques de contaminations sont beaucoup moins importants à l'extérieur. Ils sont aussi prêts à appliquer à la lettre l'ensemble des consignes suggérées à l'intérieur des établissements.

Les propriétaires de bars veulent retrouver leurs clients après avoir vu les cinémas, les restaurants, les gyms et les salles de spectacles rouvrir avec les assouplissements du gouvernement Legault. Ils demandent une reprise des activités, dès le 1er avril, après 9 mois d'inactivité en zone rouge.

UNE PREMIÈRE PINTE LE 26 MARS

Les résidants en zone jaune (Côte-Nord, du Nord-du-Québec et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) seront les premiers à pouvoir prendre un verre entre amis dès vendredi prochain, le 26 mars.

Les propriétaires de bars devront cependant se plier à de sévères conditions comme limiter les rassemblements à un maximum de deux bulles familiales par table. La danse et le chant seront interdits et le service de boisson prendra fin à 23h pour une fermeture à minuit. L'accès sera aussi interdit aux résidents des autres zones où la réouverture des bars et tavernes reste interdite.

Le président de la CPBBTQ, Renaud Poulin, est convaincu que le Grand Montréal est prêt à passer en zone orange après les résultats positifs dans les autres régions avec les assouplissements du gouvernement Legault.

Voici un extrait de l'entrevue qu'il a accordée à Bell Média.