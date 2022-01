Les camionneurs canadiens doivent être vaccinés pour revenir au pays

C'est à compter de samedi que les camionneurs canadiens doivent être adéquatement vaccinés contre la COVID-19 pour revenir des États-Unis.

Depuis minuit, ceux qui ne le sont pas doivent subir une quarantaine de deux semaines et un test de dépistage pour la COVID-19 avant leur arrivée à la frontière terrestre.

« Comme ce fut annoncé en novembre et comme nous l'avons communiqué à l'industrie récemment, les camionneurs canadiens non vaccinés devront répondre aux exigences de dépistage avant leur arrivée, à l'arrivée et au jour 8, et de quarantaine, dès le 15 janvier 2022. » - Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique et Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé

Les camionneurs non canadiens qui ne sont pas vaccinés seront tout simplement refusés aux frontières.

Entre 26 000 et 160 000 camionneurs américains et canadiens seront possiblement touchés par la mesure selon l'Alliance canadienne du camionnage et l'American Trucking Association.

Ces organisations estiment que ces travailleurs en moins auront un impact sur le prix de la marchandise, qui risque d'augmenter.

Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) craint d'ailleurs que la chaîne d'approvisionnement alimentaire soit mise à rude épreuve, déjà éprouvée par la pénurie de main-d'oeuvre.

« La flambée des prix des aliments ne pourra qu'être amplifiée à la hausse. » - Sylvie Cloutier, présidente-directrice générale du CTAQ

Avec la participation de La Presse Canadienne et Noovo Info