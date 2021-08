Les Canadiens interdits d'entrée aux États-Unis

L'administration de Joe Biden prolonge d'un autre mois la fermeture de la frontière terrestre avec le Canada.

Les voyages non essentiels aux États-Unis sont interdits depuis mars 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Nos voisins du Sud sont aux prises avec une multiplication de cas causés par le variant Delta. Près 160 000 nouveaux cas ont été enregistrés en 24h aux États-Unis, contre seulement 2700 cas au Canada.

Le gouvernement canadien a rouvert les portes aux touristes américains le 9 août dernier. Les voyageurs doivent avoir reçu leur 2e dose de vaccin, au moins deux semaines avant leur arrivée au Canada.

51.7% des Américains sont pleinement vaccinés, contre 65.3% pour les Canadiens.

